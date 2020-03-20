В отделении с больными коронавирусом кузбассовцами врачи находятся круглосуточно

20 Март 2020 2020-03-20T10:31:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Главврач Кемеровской областной клинической инфекционной больницы Светлана Кудашева рассказала о том, как организована работа в отделении, где находятся зараженные коронавирусной инфекцией.

Сейчас в Кузбассе наличие коронавирусной инфекции подтверждено у двух человек. Оба находятся в Кемеровской областной клинической инфекционной больнице. Еще несколько человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Боксы, где они размещены, предназначены для пребывания в них больных с особо опасными инфекциями.

Главврач больницы, Светлана Кудашева, отметила, что помещение, где находятся эти пациенты, разделено на «чистую» и «грязную» зоны - заразившиеся коронавирусом размещены в «грязной» зоне. При этом перемещение между зонами происходит с необходимыми мерами предосторожности.

- Сотрудники, которые работают с зараженными коронавирусной инфекцией, не могут покидать территорию больницы. Они работают вахтовым методом, а вот в течение какого времени они будут работать в таком режиме, пока неизвестно, - отметила Светлана Кудашева.

По словам главврача, так как врачи не могут покидать стены больницы, здесь для них созданы все необходимые бытовые условия. Кроме того, они постоянно находятся на связи.

Готовы в больнице и к приему большого количества пациентов, у которых может быть диагностирована коронавирусная инфекция.

- Мы разрабатывали и просчитывали различные модели развития ситуации. На сегодняшний день готовы принять 380 пациентов, для этого имеются абсолютно все необходимые медикаменты, средства защиты и дезинфекции, - сообщила Светлана Кудашева.

Напоминаем, что всем гражданам, прибывшим из эпидемически неблагополучных стран, необходимо сразу же сообщить о своем возвращении в Россию и о датах пребывания в других странах по телефону горячей линии: 8-800-201-25-22 или 112 и электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru. Кроме того, о возвращении необходимо сообщить в свою медорганизацию по месту прикрепления полиса ОМС или ДМС.

По прибытии в течение 14 календарных дней противопоказаны контакты с другими людьми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Маска не поможет: кузбассовцам рассказали, как спастись от коронавируса

В Кузбассе 14 марта зафиксированы два случая коронавирусной инфекции. Какие средства эффективны для профилактики страшного заболевания, а какие - не очень, рассказали в кузбасском минздраве. (подробности)

Горячую линию по коронавирусу создали в Кузбассе

В Кузбассе заработал телефон горячей линии. В первую очередь он предназначен для тех, кто прибыл из эпидемически неблагополучных стран по коронавирусу. (подробности)

10 наивных вопросов о коронавирусе в Кузбассе

В Кузбассе зарегистрированы два случая коронавирусной инфекции. О том, как развивается ситуация, готовы ли врачи к приему таких больных и как не заразиться коронавирусной инфекцией, рассказали специалисты кузбасского минздрава и регионального Роспотребнадзора. (подробности)

Как не заразиться коронавирусом: все главные правила

Академик РАН, инфекционист Виктор Малеев рассказал, что нам удастся сдержать COVID-19, если все будут соблюдать меры предосторожности. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU