2020-03-20T09:50:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе: последние новости на 20 марта

Специалисты рассказали о числе заболевших и находящихся под контролем врачей кузбассовцах [онлайн-трансляция]
Екатерина РОМАНОВА
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Ситуация с коронавирусом в Кузбассе: последние новости на 20 мартаСитуация с коронавирусом в Кузбассе: последние новости на 20 мартаФото: Олег УКЛАДОВ
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Ситуация с коронавирусной инфекцией в Кузбассе находится под постоянным контролем специалистов. Как сегодня обстоят дела, рассказали замгубернатора Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник, замруководителя кузбасского Управления Роспотребнадзора Надежда Кутькина и главврач Кемеровской областной клинической инфекционной больницы Светлана Кудашева.

Два случая заразившихся коронавирусной инфекцией официально зарегистрированы в Кузбассе. Оба заболевших сейчас проходят лечение в кемеровской инфекционной больнице. Одновременно с этим приняты многочисленные меры по предотвращению распространения коронавируса в регионе. В частности, отменены массовые мероприятия, число участников которых превышает 100 человек. В общественном транспорте и всех местах, где может находиться много людей, постоянно проводится дезинфекция. Занятия в школах и вузах проводятся дистанционно, а все кузбассовцы, прибывшие из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, могут официально получить больничный лист.

Посмотреть прямую трансляцию пресс-конференции можно здесь.

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе: последние новости на 20 марта.

Напоминаем, что всем гражданам, прибывшим из эпидемически неблагополучных стран, необходимо сразу же сообщить о своем возвращении в Россию и о датах пребывания в других странах по телефону горячей линии: 8-800-201-25-22 или 112 и электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru. Кроме того, о возвращении необходимо сообщить в свою медорганизацию по месту прикрепления полиса ОМС или ДМС.

По прибытии в течение 14 календарных дней противопоказаны контакты с другими людьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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