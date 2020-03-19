19 Март 2020 2020-03-19T12:54:17+03:00

Из-за коронавируса мероприятия с участием более 100 человек отменены в Кузбассе Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Кузбассе массовые мероприятия с числом участником более 100 человек отменены в Кузбассе из-за коронавируса. Усиление мер предприняли областные власти в связи с ухудшением ситуации в мире по распространению COVID-19.

Согласно распоряжению, которое подписал губернатор Сергей Цивилев, число участников разрешенных ранее театрально-зрелищных, культурно-просветительских, спортивных и других массовых мероприятий теперь сокращается с 1000 до 100 человек.

Напоминаем, что всем гражданам, прибывшим из эпидемически неблагополучных стран, необходимо сразу же сообщить о своем возвращении в Россию и о датах пребывания в других странах по телефону горячей линии 8 800 201 25-22 или 112 и электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru. Кроме того, о возвращении необходимо сообщить в свою медорганизацию по месту прикрепления полиса ОМС или ДМС.

По прибытию в течение 14 календарных дней противопоказаны контакты с другими людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU