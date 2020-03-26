Утром в Кузбассе было землетрясение
Утром в четверг, 26 марта, в Кузбассе зафиксирован подземный толчок. Его магнитуда достигла 2,1.
Подземный толчок специалисты Алтае-Саянского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» зафиксировали в 7.44. Судя по оперативной карте, предоставленной экспертами, эпицентр землетрясения - в Новокузнецком муниципальном районе, неподалеку от села Красулино.
Подземные толчки в Кузбассе - не редкость. Так, в феврале специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7, эпицентр которого находился неподалеку от трасс горнолыжного курорта в Шерегеше. Тогда многие туристы ощутили толчок и были взволнованы событием.
Чаще всего землетрясения в Кузбассе носят техногенный характер, однако в этот раз у землетрясения были естественные, природные причины. По данным Алтае-Саянского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН», его магнитуда составила 2,1.
ИСТОЧНИК KP.RU