2020-04-05T15:17:17+03:00
Общество

Полицейские установили личность мужчины, который бросался с лопатой на транспорт в Кемерове

Кемерове А вот мотив его действий еще предстоит узнать
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Полицейские установили личность мужчины, который бросался с лопатой на транспорт в Кемерове. Фото: "Инцидент Кемерово"/ vk.comПолицейские установили личность мужчины, который бросался с лопатой на транспорт в Кемерове. Фото: "Инцидент Кемерово"/ vk.com
Изменить размер текста:

Полицейские установили личность мужчины, который днем в воскресенье, 5 апреля, напал на общественный транспорт, вооружившись лопатой. Мотив действий кемеровчанина сейчас выясняется.

-Сигнал о мужчине, агрессивно препятствовавшем проезду транспорта, поступил в дежурную часть кемеровской полиции около 13:45. На место был незамедлительно направлен ближайший наряд полиции. Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя и доставили его в отдел полиции «Центральный», - рассказали в УМВД России по городу Кемерово. - Дебоширом оказался 43-летний местный житель.

Сейчас стражи порядка опрашивают задержанного, а также устанавливают мотив его действий и размер причиненного ущерба. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.

Мужчина с лопатой в Кемерово атаковал автобусы.

Напомним, что инцидент произошел на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова. Неизвестный мужчина сначала лег на пешеходный переход, перегородив движение, а некоторое время спустя принялся кидаться на общественный транспорт, нанося удары. По словам очевидцев, он успел повредить два автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейские установили личность мужчины, который бросался с лопатой на транспорт в Кемерове
Мужчина с лопатой бросался на машины в центре Кемерова
На кузбасской станции открыли новый зал ожидания для пассажиров
В понедельник в Кузбассе потеплеет до +20 градусов
Кемеровчанина приговорили к реальным срокам за хранение героина
Сергей Цивилев пообщался с врачом кемеровской инфекционной больницы №8
В Новокузнецке продавец может заплатить 50 тысяч рублей штрафа за продажу пива подростку
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 5 апреля 2020 года: три человека под наблюдением, один продолжает лечение
МЧС предостерегает кузбассовцев от пала сухой травы
Ревнивая многодетная мать сожгла дом сожителя
Мужчину без ногтей на руках разыскивают в Кузбассе
До +17 градусов ожидается в Кузбассе в воскресенье
Сергей Цивилев: малый и средний бизнес Кузбасса получит поддержку в ситуации с коронавирусом
Какие предприятия продолжат работать во время самоизоляции в Кузбассе 2020
Сергей Цивилев: работодатели заплатят оставшимся без работы из-за коронавируса кузбассовцам
Сергей Цивилев: работающим с заболевшими коронавирусом врачам выплатят компенсацию
Нерабочие дни во время самоизоляции из-за коронавируса в Кузбассе: сколько продлятся и когда закончатся
Коронавирус в Кузбассе: волонтерам акции #МыВместе предоставят 10 автомобилей
Кемеровчанин погиб под колесами трамвая
Александр Головин на время карантина вернулся из Монако в Кузбасс
Опоили и ограбили: кузбассовец стал жертвой новых знакомых
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 4 апреля 2020 года: один человек лечится, один под наблюдением
Обучение во время самоизоляции по коронавирусу: как будут учиться школьники и студенты Кузбасса
Кузбассовец с ведром в руках напал на нелюбимую жену
Полицейские машины с проблестковыми маячками ездят по Кузбассу
Мужчину с дорожными сумками разыскивают в Кузбассе
Сергей Цивилев выступит с обращением к жителям Кузбасса из-за ситуации с коронавирусом