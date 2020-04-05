5 Апр 2020 2020-04-05T15:17:17+03:00

Полицейские установили личность мужчины, который бросался с лопатой на транспорт в Кемерове. Фото: "Инцидент Кемерово"/ vk.com

Кемерове А вот мотив его действий еще предстоит узнать

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Полицейские установили личность мужчины, который днем в воскресенье, 5 апреля, напал на общественный транспорт, вооружившись лопатой. Мотив действий кемеровчанина сейчас выясняется.

-Сигнал о мужчине, агрессивно препятствовавшем проезду транспорта, поступил в дежурную часть кемеровской полиции около 13:45. На место был незамедлительно направлен ближайший наряд полиции. Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя и доставили его в отдел полиции «Центральный», - рассказали в УМВД России по городу Кемерово. - Дебоширом оказался 43-летний местный житель.

Сейчас стражи порядка опрашивают задержанного, а также устанавливают мотив его действий и размер причиненного ущерба. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/771036" frameborder="0"></iframe> Мужчина с лопатой в Кемерово атаковал автобусы.

Напомним, что инцидент произошел на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова. Неизвестный мужчина сначала лег на пешеходный переход, перегородив движение, а некоторое время спустя принялся кидаться на общественный транспорт, нанося удары. По словам очевидцев, он успел повредить два автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU