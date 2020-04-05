Полицейские установили личность мужчины, который бросался с лопатой на транспорт в Кемерове
Полицейские установили личность мужчины, который днем в воскресенье, 5 апреля, напал на общественный транспорт, вооружившись лопатой. Мотив действий кемеровчанина сейчас выясняется.
-Сигнал о мужчине, агрессивно препятствовавшем проезду транспорта, поступил в дежурную часть кемеровской полиции около 13:45. На место был незамедлительно направлен ближайший наряд полиции. Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя и доставили его в отдел полиции «Центральный», - рассказали в УМВД России по городу Кемерово. - Дебоширом оказался 43-летний местный житель.
Сейчас стражи порядка опрашивают задержанного, а также устанавливают мотив его действий и размер причиненного ущерба. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.
Мужчина с лопатой в Кемерово атаковал автобусы.
Напомним, что инцидент произошел на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова. Неизвестный мужчина сначала лег на пешеходный переход, перегородив движение, а некоторое время спустя принялся кидаться на общественный транспорт, нанося удары. По словам очевидцев, он успел повредить два автобуса.
ИСТОЧНИК KP.RU