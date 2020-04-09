Россельхозбанк почти в 3 раза увеличил кредитование сезонных работ в Кузбассе

9 Апр 2020 2020-04-09T09:34:17+03:00

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По состоянию на 01.04.2020 года общий объем кредитных средств, выданных Россельхозбанком на проведение сезонных работ, составил 152,5 миллиарда рублей, что на 31 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них более 37 процентов кредитов оформлено по льготным ставкам не выше 5 процентов.

По итогам 1 квартала Кемеровский филиал Россельхозбанка выдал аграриям Кузбасса проведение сезонных работ кредитов на сумму 143 миллионов рублей, в т.ч. 140 миллионов рублей выданы по льготной программе, это в 2,7 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кредитные средства направлены на закупку семян, средств защиты растений, приобретение минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов и другие цели. В настоящее время доля Россельхозбанка на региональном рынке кредитования сезонных работ составляет порядка 87 процентов.

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