Женщины в 2 раза чаще открывают вклады, чем мужчины

9 Апр 2020 2020-04-09T10:55:04+03:00

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Так, с начала 2019 по март 2020 года женщины открыли 705 тысяч депозитов, в то время как мужчины - 324 тысяч Большинство вкладчиков составляют женщины. Их доля превышает 69 процентов, в то время как доля мужчин – 31 процентов.

Женская половина населения при открытии вкладов в первую очередь обращает внимание на высокую ставку и возможность пополнения вкладов. 672 тысяч депозитов, отвечающих этим условиям, было открыто женщинами с начала 2019 года по начало марта 2020 года. Мужчины в своем выборе больше ориентируются на высокую ставку по вкладу и ежемесячную выплату процентов. Вклады с такими условиями были открыты в количестве 242 тысяч штук за аналогичный период. В депозитном портфеле по объему средств лидируют представительницы женского пола, доля которых составляет 57 процентов. Доля мужчин меньше и составляет 43 процентов

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