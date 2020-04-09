2020-04-09T16:08:20+03:00
Коронавирус Covid-19

С 10 апреля общественный транспорт Кузбасса будет ходить в обычном режиме

Губернатор частично отменил ограничения, введенные для профилактики коронавируса
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
С 10 апреля общественный транспорт Кузбасса будет ходить в обычном режиме. Фото: Пресс-служба АПКС 10 апреля общественный транспорт Кузбасса будет ходить в обычном режиме. Фото: Пресс-служба АПК
Изменить размер текста:

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отменил ограничения работы городского и междугороднего транспорта, введенные с целью профилактики коронавируса. С 10 апреля он будет ходить в обычном режиме.

-Цель - увеличить количество рейсов, чтобы пассажирам было проще соблюдать дистанцию и избегать передачи вируса. В случае если ситуация с коронавирусной инфекцией резко ухудшится, мы восстановим пакет ограничительных мер. Но сегодня такой необходимости нет, – сказал Сергей Цивилев.

Также глава региона еще раз призвал жителей соблюдать профилактические меры, чтобы не допустить распространения заболевания.

Напомним, что в рамках распоряжения «О введение режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области-Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», транспорт ходил по расписанию выходного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 10 апреля общественный транспорт Кузбасса будет ходить в обычном режиме
Сергей Цивилев разрешил открыть магазины в городах Кузбасса
В Кузбассе заработала третья лаборатория по раннему выявлению коронавируса
За нарушителями самоизоляции в Кузбассе будут следить через мобильные телефоны
«Моя очередь обеспечить родителей жильем»: первый получатель льготной сельской ипотеки в Кузбассе поделился впечатлениями
В период режима повышенной готовности кузбасских медиков будет охранять Росгвардия
Откроют ли в Кузбассе парикмахерские во время самоизоляции 2020
Кемеровский суд отправил в инфекционную больницу младенца с отрицательным тестом на коронавирус
Более 30 пассажиров поезда Москва - Кемерово отправили в самоизоляцию
Кузбасские врачи получат федеральные выплаты за лечение больных с коронавирусом
Пенсию и пособия за апрель в Кузбассе выплатят досрочно
Женщины в 2 раза чаще открывают вклады, чем мужчины
Полиция опровергла фейк о сбежавших из обсерватора кузбассовцах