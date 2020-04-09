9 Апр 2020 2020-04-09T16:08:20+03:00

С 10 апреля общественный транспорт Кузбасса будет ходить в обычном режиме. Фото: Пресс-служба АПК

Изменить размер текста: A A

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отменил ограничения работы городского и междугороднего транспорта, введенные с целью профилактики коронавируса. С 10 апреля он будет ходить в обычном режиме.

-Цель - увеличить количество рейсов, чтобы пассажирам было проще соблюдать дистанцию и избегать передачи вируса. В случае если ситуация с коронавирусной инфекцией резко ухудшится, мы восстановим пакет ограничительных мер. Но сегодня такой необходимости нет, – сказал Сергей Цивилев.

Также глава региона еще раз призвал жителей соблюдать профилактические меры, чтобы не допустить распространения заболевания.

Напомним, что в рамках распоряжения «О введение режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области-Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», транспорт ходил по расписанию выходного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU