2020-04-14T15:34:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Кузбасским детям запретили выходить на улицу без взрослых

Ограничительные меры из-за коронавируса ужесточились
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбасским детям запретили выходить на улицу без взрослыхКузбасским детям запретили выходить на улицу без взрослыхФото: Иван МАКЕЕВ
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В Кузбассе с 14 апреля ужесточились ограничительные меры, введенные в регионе из-за коронавируса. Так, некоторые рекомендованные ранее ограничения стали запретами.

Один из таких запретов касается несовершеннолетних. Если ранее рекомендовалось выходить на улицу только со взрослыми, то теперь нахождение и передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослыми запрещено.

- Запретить нахождение и передвижение несовершеннолетних без сопровождения родителей или лиц, которые их заменяют, в общественных местах, - так говориться в распоряжении от 14 апреля, которое подписал губернатор Сергей Цивилев.

Кроме того, согласно распоряжению, запрещено посещать парки, скверы, детские площадки, выезжать за пределы Кузбасса, кроме случаев неотложной медицинской помощи. По-прежнему остаются актуальными рекомендации воздержаться от посещения религиозных объектов, праздных прогулок. Также граждане обязаны при выходе на улицу (в магазин, для того, чтобы добраться до работы, для выгула домашних питомцев) соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров до других граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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