14 Апр 2020 2020-04-14T15:35:57+03:00

В Кузбассе запрещено посещать парки, скверы и детские площадки из-за ситуации с коронавирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во вторник, 14 апреля, подписал новое распоряжение, которое вводит дополнительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Так, вводится временный запрет на посещение парков, скверов, прочих мест культуры и отдыха, включая детские площадки. Ранее эта мера носила рекомендательный характер.

Еще один запрет касается несовершеннолетних. Если ранее рекомендовалось выходить на улицу только со взрослыми, то теперь нахождение и передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослыми запрещено.

- Запретить нахождение и передвижение несовершеннолетних без сопровождения родителей или лиц, которые их заменяют, в общественных местах, - так говориться в распоряжении от 14 апреля, которое подписал губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, что в Кузбассе выросло число зараженных коронавирусом до 16 человек. Об этом в ходе брифинга, который провел межведомственный оперативный штаб области, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Надежда Кутькина.

ИСТОЧНИК KP.RU