14 Апр 2020 2020-04-14T13:37:09+03:00

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе увеличилось до 16 Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Кузбассе выросло число зараженных коронавирусом до 16 человек. Об этом рассказали представители Роспотребнадзора.

В ходе брифинга, который провел межведомственный оперативный штаб области, стало известно об увеличении числа заболевших. Как рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Надежда Кутькина

предоставила полную информацию о том, на данный момент их насчитывается 16 человек.

- Из этих 16 случаев у нас 68,8 процента случаев завозные, 45 процентов - из-за рубежа, из таких стран как Италия, Испания, ОАЭ, Украина. Еще 54 процента - из Москвы, - отметила она.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU