В Кузбассе заработала третья лаборатория по раннему выявлению коронавируса
В Кузбассе заработала третья лаборатория по раннему выявлению коронавируса. Она создана на базе городской клинической больницы № 1 в Новокузнецке.
Обследовать пациентов в лаборатории будут методом ПЦР - полимеразной цепной реакции. Напомним, ранее губернатор Сергей Цивилев поручил министерству здравоохранения Кузбасса создать дополнительные лаборатории, которые будут проводить исследования на коронавирус, в том числе расширить ПЦР-диагностику на юге области.
Новая лаборатория будет работать в две смены - это позволит оперативно выявлять носителей коронавирусной инфекции. Здесь готовы делать по 100 тестов в день. В штате трудятся шесть врачей клинической лабораторной диагностики и два фельдшера-лаборанта.
Напомним, что еще две лаборатории действуют на базе областного Центра профилактики и борьбы со СПИД и вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».
Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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