2020-04-09T15:41:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе заработала третья лаборатория по раннему выявлению коронавируса

Ее открыли в Новокузнецке
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе заработала третья лаборатория по раннему выявлению коронавируса. Фото: пресс-служба АПКВ Кузбассе заработала третья лаборатория по раннему выявлению коронавируса. Фото: пресс-служба АПК
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В Кузбассе заработала третья лаборатория по раннему выявлению коронавируса. Она создана на базе городской клинической больницы № 1 в Новокузнецке.

Обследовать пациентов в лаборатории будут методом ПЦР - полимеразной цепной реакции. Напомним, ранее губернатор Сергей Цивилев поручил министерству здравоохранения Кузбасса создать дополнительные лаборатории, которые будут проводить исследования на коронавирус, в том числе расширить ПЦР-диагностику на юге области.

Новая лаборатория будет работать в две смены - это позволит оперативно выявлять носителей коронавирусной инфекции. Здесь готовы делать по 100 тестов в день. В штате трудятся шесть врачей клинической лабораторной диагностики и два фельдшера-лаборанта.

Напомним, что еще две лаборатории действуют на базе областного Центра профилактики и борьбы со СПИД и вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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