17 Апр 2020 2020-04-17T07:19:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх благословил кузбассовцев оставаться в Пасхальную ночь дома.

Коронавирус внес изменения в обычный уклад жизни, и сейчас кузбассовцы вынуждены соблюдать режим самоизоляции, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье окружающих их людей. Общественные мероприятия отменены или перенесены на неопределенный срок. Не рекомендуют кузбассовцам приходить и на ночное пасхальное богослужение. Эта мера необходима, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

- Мирянам и православным жителям Кузбасса, которые ради заботы о здоровье ближних переходят на режим самоизоляции и приостанавливают свое участие в общественных богослужениях на время эпидемии, такое поведение не вменяется во грех, - отметил митрополит Аристарх.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/773674" frameborder="0"></iframe> Митрополит Аристарх призвал кузбассовцев оставаться на Пасху дома.

Впрочем, Пасхальное богослужение все же состоится, и каждый кузбассовец сможет побывать на нем, правда, виртуально. Специально для верующих вечером 18 апреля будет проходить прямая трансляция праздничного богослужения в Знаменском кафедральном соборе города Кемерово.

- Каждый желающий может присоединиться к трансляции и принять участие в общецерковной молитве, - отметил митрополит Аристарх.

Начало прямой трансляции 18 апреля в 23.55. увидеть ее можно будет на следующих телеканалах:

- Губернский ТК «КУЗБАСС1;

- Белово, ООО «ТРК «ТВ-Мария»;

- Междуреченск, МАУ СМИ «КВАНТ»;

- Новокузнецкое муниципальное телерадиообъединение «НОВО-ТВ»;

- Междуреченск, ТРК «ИЮНЬ»;

- Прокопьевск, МУП ТРК «27 плюс»;

- Ленинск-Кузнецкий, ТРК «Ленинск ТВ»;

- Юрга, ООО «ЮТРК».

ИСТОЧНИК KP.RU