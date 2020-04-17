2020-04-17T07:19:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Митрополит Аристарх призвал кузбассовцев оставаться на Пасху дома

Пасхальные богослужения в Кузбассе пройдут в прямом эфире [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Митрополит Аристарх призвал кузбассовцев оставаться на Пасху дома. ФОТО: пресс-служба Кузбасской митрополииМитрополит Аристарх призвал кузбассовцев оставаться на Пасху дома. ФОТО: пресс-служба Кузбасской митрополии
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Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх благословил кузбассовцев оставаться в Пасхальную ночь дома.

Коронавирус внес изменения в обычный уклад жизни, и сейчас кузбассовцы вынуждены соблюдать режим самоизоляции, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье окружающих их людей. Общественные мероприятия отменены или перенесены на неопределенный срок. Не рекомендуют кузбассовцам приходить и на ночное пасхальное богослужение. Эта мера необходима, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

- Мирянам и православным жителям Кузбасса, которые ради заботы о здоровье ближних переходят на режим самоизоляции и приостанавливают свое участие в общественных богослужениях на время эпидемии, такое поведение не вменяется во грех, - отметил митрополит Аристарх.

Митрополит Аристарх призвал кузбассовцев оставаться на Пасху дома.

Впрочем, Пасхальное богослужение все же состоится, и каждый кузбассовец сможет побывать на нем, правда, виртуально. Специально для верующих вечером 18 апреля будет проходить прямая трансляция праздничного богослужения в Знаменском кафедральном соборе города Кемерово.

- Каждый желающий может присоединиться к трансляции и принять участие в общецерковной молитве, - отметил митрополит Аристарх.

Начало прямой трансляции 18 апреля в 23.55. увидеть ее можно будет на следующих телеканалах:

- Губернский ТК «КУЗБАСС1;

- Белово, ООО «ТРК «ТВ-Мария»;

- Междуреченск, МАУ СМИ «КВАНТ»;

- Новокузнецкое муниципальное телерадиообъединение «НОВО-ТВ»;

- Междуреченск, ТРК «ИЮНЬ»;

- Прокопьевск, МУП ТРК «27 плюс»;

- Ленинск-Кузнецкий, ТРК «Ленинск ТВ»;

- Юрга, ООО «ЮТРК».

ИСТОЧНИК KP.RU

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