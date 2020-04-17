Митрополит Аристарх призвал кузбассовцев оставаться на Пасху дома
Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх благословил кузбассовцев оставаться в Пасхальную ночь дома.
Коронавирус внес изменения в обычный уклад жизни, и сейчас кузбассовцы вынуждены соблюдать режим самоизоляции, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье окружающих их людей. Общественные мероприятия отменены или перенесены на неопределенный срок. Не рекомендуют кузбассовцам приходить и на ночное пасхальное богослужение. Эта мера необходима, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
- Мирянам и православным жителям Кузбасса, которые ради заботы о здоровье ближних переходят на режим самоизоляции и приостанавливают свое участие в общественных богослужениях на время эпидемии, такое поведение не вменяется во грех, - отметил митрополит Аристарх.
Митрополит Аристарх призвал кузбассовцев оставаться на Пасху дома.
Впрочем, Пасхальное богослужение все же состоится, и каждый кузбассовец сможет побывать на нем, правда, виртуально. Специально для верующих вечером 18 апреля будет проходить прямая трансляция праздничного богослужения в Знаменском кафедральном соборе города Кемерово.
- Каждый желающий может присоединиться к трансляции и принять участие в общецерковной молитве, - отметил митрополит Аристарх.
Начало прямой трансляции 18 апреля в 23.55. увидеть ее можно будет на следующих телеканалах:
- Губернский ТК «КУЗБАСС1;
- Белово, ООО «ТРК «ТВ-Мария»;
- Междуреченск, МАУ СМИ «КВАНТ»;
- Новокузнецкое муниципальное телерадиообъединение «НОВО-ТВ»;
- Междуреченск, ТРК «ИЮНЬ»;
- Прокопьевск, МУП ТРК «27 плюс»;
- Ленинск-Кузнецкий, ТРК «Ленинск ТВ»;
- Юрга, ООО «ЮТРК».
ИСТОЧНИК KP.RU
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