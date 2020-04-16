16 Апр 2020 2020-04-16T14:48:23+03:00

Пасхальные службы в Кузбассе пройдут в режиме онлайн. Фото: Пресс-служба Кузбасской митрополии

Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев [Аудио, видео]

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Губернатор Сергей Цивилев в четверг, 16 апреля, выступил с новым обращением к кузбассовцам. В нем он сообщил, что пасхальные службы пройдут в режиме онлайн.

- Массовые и религиозные обряды и церемонии временно приостановлены, - сообщил Сергей Цивилев. - Пасхальная служба пройдет в режиме онлайн. Патриарх Кирилл порекомендовал духовенству призвать горожан к молитве дома.

Обращение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева от 16 апреля 2020 00:00 00:00

Обращение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева 16.04.2020.Видео: youtube.com

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ИСТОЧНИК KP.RU