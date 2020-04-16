16 Апр 2020 2020-04-16T08:18:14+03:00

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 23 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из них пятеро выписаны, еще 18 находятся в больнице

Изменить размер текста: A A

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 23 человек по состоянию на 11.00 16 апреля. Об этом сообщил оперативный межведомственный штаб области.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Пациенты изолированы, получают медицинскую помощь в полном объеме. Их состояние стабильное, - рассказали подробности в штабе.

Из медучреждений выписано пять пациентов, последний - за минувшие сутки из городской больницы № 29 города Новокузнецка. Тесты показали, что он полностью здоров.

Таким образом, на лечении сейчас находятся 18 человек. Также 1151 человек продолжают пребывать в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Кузбассе: кто может выписывать штрафы за нарушение режима самоизоляции

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распоряжением от 11 апреля утвердил перечень органов исполнительной власти и должностных лиц, которые могут выписывать штрафы за нарушение мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса. (подробности)

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Кузбассе: какие штрафы предусмотрены

За нарушение домашнего режима самоизоляции в Кузбассе предусмотрены штрафы. А в некоторых случаях грозит и уголовная ответственность, напоминает полиция. (подробности)

Коронавирус в Кузбассе: власти готовят обсерваторы для прибывающих в регион

Подготовить обсерваторы для туристов, прибывающих авиарейсами в Кемерово и Новокузнецк, распорядился главный санитарный врач Кузбасса Евгений Окс. (подробности)

В Кузбассе заработала третья лаборатория по раннему выявлению коронавируса

В Кузбассе заработала третья лаборатория по раннему выявлению коронавируса. Она создана на базе городской клинической больницы № 1 в Новокузнецке.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU