Коронавирус в Кузбассе: кто может выписывать штрафы за нарушение режима самоизоляции

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распоряжением от 11 апреля утвердил перечень органов исполнительной власти и должностных лиц, которые могут выписывать штрафы за нарушение мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса.

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности составлять протоколы может департамент по чрезвычайным ситуациям Кузбасса.

Министерство физической культуры и спорта Кузбасса может оштрафовать за нарушение запрета о проведении массовых мероприятий, работы спортивных секций, бассейнов, фитнес-центров и т.д. Министерство туризма и молодежной политики будет привлекать к ответственности за нарушение запрета на приостановление деятельности горнолыжных комплексов, размещения людей в санаториях и детских оздоровительных лагерях.

В свою очередь, департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка вправе составить протокол об административном правонарушении, если не приостановлена деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров, ресторанов, кафе, столовых, буфетов, торгово-развлекательных центров.

Министерство здравоохранения будет следить за исполнением таких выданных ранее распоряжений, как: приостановление планового приема в поликлиниках, диспансеризации и профосмотров, вакцинации взрослого населения, оказания стоматологических услуг.

В сферу ответственности министерства транспорта входит контроль за проведением ежедневной дезинфекции транспортных средств, использованием персоналом масок и респираторов. Нарушителей тоже ждут штрафы.

Также полномочиями в своих сферах наделены Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кузбасса, министерство культуры и национальной политики, департамент административных органов администрации правительства Кузбасса.

Кроме того, Государственная жилищная инспекция Кузбасса наделена полномочиями выписывать штрафы, если не обеспечивается дезинфекция общего имущества в многоквартирных домах, не огорожены сигнальными лентами детские и спортивные площадки на территории многоквартирного дома.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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