Какие предприятия могут вернуться к работе в Кузбассе
Сергей Цивилев подписал распоряжение о частичной отмене режима нерабочих дней в Кузбассе. Уже с 9 апреля некоторые организации, неработавшие из-за коронавируса, могут вновь приступать к работе.
К обычному режиму работы уже с четверга, 9 апреля, могут приступить организации, оказывающие услуги населению. Теперь кузбассовцы вновь смогут посещать парикмахеров, пользоваться услугами клининговых компаний и ателье. Итак, со дня подписания, то есть, с 8 апреля вновь могут приступать к работе организации и ИП, которые предоставляют следующие услуги:
- парикмахерские, маникбрные и педикюрные;
- пошив и ремонт одежды;
- уборка, дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий и помещений;
- кадастровые работы, техническая инвентаризация и так далее;
- покупка и продажа электроэнергии;
- МФЦ;
- ломбарды;
- Кемеровская областная нотариальная палата, нотариальные конторы, адвокатская палата Кемеровской области, адвокатские образования;
- Федерация региональных профсоюзов.
С этих предприятий режим нерабочих дней снимается, они могут продолжать работу. Однако следует помнить, что режим повышенной готовности по-прежнему действует в Кузбассе. Поэтому необходимо соблюдать все возможные темы для того, чтобы не допусить распространения коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU