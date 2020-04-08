2020-04-08T20:13:19+03:00
Общество

Какие предприятия могут вернуться к работе в Кузбассе

Режим нерабочих из-за коронавируса дней отменен для некоторых предприятий Кузбасса
Екатерина РОМАНОВА
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Какие предприятия могут вернуться к работе в КузбассеКакие предприятия могут вернуться к работе в КузбассеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сергей Цивилев подписал распоряжение о частичной отмене режима нерабочих дней в Кузбассе. Уже с 9 апреля некоторые организации, неработавшие из-за коронавируса, могут вновь приступать к работе.

К обычному режиму работы уже с четверга, 9 апреля, могут приступить организации, оказывающие услуги населению. Теперь кузбассовцы вновь смогут посещать парикмахеров, пользоваться услугами клининговых компаний и ателье. Итак, со дня подписания, то есть, с 8 апреля вновь могут приступать к работе организации и ИП, которые предоставляют следующие услуги:

- парикмахерские, маникбрные и педикюрные;

- пошив и ремонт одежды;

- уборка, дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий и помещений;

- кадастровые работы, техническая инвентаризация и так далее;

- покупка и продажа электроэнергии;

- МФЦ;

- ломбарды;

- Кемеровская областная нотариальная палата, нотариальные конторы, адвокатская палата Кемеровской области, адвокатские образования;

- Федерация региональных профсоюзов.

С этих предприятий режим нерабочих дней снимается, они могут продолжать работу. Однако следует помнить, что режим повышенной готовности по-прежнему действует в Кузбассе. Поэтому необходимо соблюдать все возможные темы для того, чтобы не допусить распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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