2020-04-05T17:55:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 6 апреля 2020 года: новых случаев заболевания не зафиксировано

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Кузбассе на 6 апреля 2020 года
Поделиться:
Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 6 апреля 2020 года: новых случаев заболевания не зафиксированоКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 6 апреля 2020 года: новых случаев заболевания не зафиксированоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Ежедневно жители региона следят за тем, как меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. Сообщаем последние новости на 6 апреля 2020 года.

В областном междведомственном штабе по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе сообщили, что за минувшие сутки новых случаев заражения не зафиксировано.

В Кемеровской областной инфекционной больнице №8 по-прежнему находится один пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз. За прошедшие сутки его состояние остается без изменений. Он получает необходимое лечение.

-Под наблюдением медиков находятся еще три пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, - рассказали в штабе. – Они изолированы, проводятся диагностические мероприятия.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Цивилев выступил с обращением к кузбассовцам в связи с ситуацией с коронавирусом

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с обращением к жителям Кузбасса. Он рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе, когда завершатся нерабочие дни, как будет организована работа различных предприятий и организаций в регионе и мерах поддержки.(подробности)

Сергей Цивилев пообщался с врачом кемеровской инфекционной больницы №8

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в режиме видеосвязи пообщался с врачом кемеровской инфекционной больницы №8 Денисом Якименко. Медик рассказал главе региона о том, как в медучреждении началась работа с больными коронавирусной инфекцией.(подробности)

Коронавирус в Кузбассе: автобусные рейсы между регионами отменены

Ни приехать в Кузбасс, ни уехать прямым автобусным рейсом в другой регион в ближайшее время не получится. В Кузбассе введены ограничения на межрегиональные пассажирские автоперевозки. (подробности)

Продление нерабочей недели в Кузбассе: до какого числа сохранятся выходные

Нерабочая неделя в России продлена. Об этом сообщил 2 апреля в своем очередном обращении президент России Владимир Путин. (подробности)

Власти Кузбасса готовы изолировать территорию, где произойдет вспышка коронавируса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о готовности властей изолировать территорию области, где произойдет вспышка коронавируса. (подробности)

Специальная разметка для магазинов в Кузбассе: как вести себя в период самоизоляции из-за коронавируса

В продуктовых магазинах наносится специальная разметка. Она показывает, на каком расстоянии друг от друга должны находиться покупатели для собственной безопасности. (подробности)

Можно ли ездить на работу в Кемерове в период самоизоляции

В Кемерове введен режим временной самоизоляции. Разбираемся в том, кому и при каких условиях можно посещать работу. (подробности)

Режим самоизоляции в Кемерове: кому что можно и что нельзя

Распоряжением губернатора Сергея Цивилева в Кузбассе введен временный режим самоизоляции. Жителям рекомендовано не покидать свои дома и квартиры, чтобы не допустить возможного распространения коронавирусной инфекции. (подробности)

Нерабочая неделя в Кузбассе: пустые улицы, закрытые кафе и отсутствие пробок

Улицы кузбасских городов опустели. Большинство жителей региона предпочитают соблюдать режим самоизоляции и выходят на улицу лишь в крайних случаях. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Герман Стерлигов против апокалипсиса: строит катапульты, селит москвичей в коровниках, мечтает о мире без электричества
Спецкор «КП» отправился в гости к эпатажному крестьянину, который предрекал опустошение городов, и узнал, что тот думает об экономическом кризисе и как намерен спасаться от пандемии
Православный священник, помогающий в реанимации парижского госпиталя: Людей с коронавирусом не лечат, им просто помогают дышать
Живущая во Франции публицист и главный редактор литературного альманаха "Глаголъ" Елена Кондратьева-Сальгеро специально для «Комсомолки» поговорила с клириком, который работает медбратом в самом очаге пандемии
Новые ограничения по коронавирусу в Подмосковье: выписывать штрафы за нарушения могут сотрудники 16 организаций
В работающих организациях руководители обязаны следить за соблюдением 1,5-метровой дистанции между сотрудниками и посетителями. Рассказываем, какие новые ограничения по коронавирусу введены в Подмосковье
Новости 24
Новокузнецкие школьники на самоизоляции снимают видеоролики про пожарную безопасность
Полицейские установили личность мужчины, который бросался с лопатой на транспорт в Кемерове
Мужчина с лопатой бросался на машины в центре Кемерова
На кузбасской станции открыли новый зал ожидания для пассажиров
В понедельник в Кузбассе потеплеет до +20 градусов
Кемеровчанина приговорили к реальным срокам за хранение героина
Сергей Цивилев пообщался с врачом кемеровской инфекционной больницы №8
В Новокузнецке продавец может заплатить 50 тысяч рублей штрафа за продажу пива подростку
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 5 апреля 2020 года: три человека под наблюдением, один продолжает лечение
МЧС предостерегает кузбассовцев от пала сухой травы
Ревнивая многодетная мать сожгла дом сожителя
Мужчину без ногтей на руках разыскивают в Кузбассе
До +17 градусов ожидается в Кузбассе в воскресенье
Сергей Цивилев: малый и средний бизнес Кузбасса получит поддержку в ситуации с коронавирусом
Какие предприятия продолжат работать во время самоизоляции в Кузбассе 2020
Сергей Цивилев: работодатели заплатят оставшимся без работы из-за коронавируса кузбассовцам
Сергей Цивилев: работающим с заболевшими коронавирусом врачам выплатят компенсацию
Нерабочие дни во время самоизоляции из-за коронавируса в Кузбассе: сколько продлятся и когда закончатся
Коронавирус в Кузбассе: волонтерам акции #МыВместе предоставят 10 автомобилей
Кемеровчанин погиб под колесами трамвая
Александр Головин на время карантина вернулся из Монако в Кузбасс
Опоили и ограбили: кузбассовец стал жертвой новых знакомых
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 4 апреля 2020 года: один человек лечится, один под наблюдением
Обучение во время самоизоляции по коронавирусу: как будут учиться школьники и студенты Кузбасса
Кузбассовец с ведром в руках напал на нелюбимую жену
Полицейские машины с проблестковыми маячками ездят по Кузбассу
Мужчину с дорожными сумками разыскивают в Кузбассе
Сергей Цивилев выступит с обращением к жителям Кузбасса из-за ситуации с коронавирусом