Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 6 апреля 2020 года: новых случаев заболевания не зафиксировано

Ежедневно жители региона следят за тем, как меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. Сообщаем последние новости на 6 апреля 2020 года.

В областном междведомственном штабе по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе сообщили, что за минувшие сутки новых случаев заражения не зафиксировано.

В Кемеровской областной инфекционной больнице №8 по-прежнему находится один пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз. За прошедшие сутки его состояние остается без изменений. Он получает необходимое лечение.

-Под наблюдением медиков находятся еще три пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, - рассказали в штабе. – Они изолированы, проводятся диагностические мероприятия.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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