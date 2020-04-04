Сергей Цивилев выступил с обращением к кузбассовцам в связи с ситуацией с коронавирусом

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с обращением к жителям Кузбасса. Он рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе, когда завершатся нерабочие дни, как будет организована работа различных предприятий и организаций в регионе и мерах поддержки.

В своем обращении к жителям Кузбасса губернатор Сергей Цивилев затронул самые важные вопросы, которые волнуют кузбассовцев во время самоизоляции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/770864" frameborder="0"></iframe> Обращение Сергея Цивилева к кузбассовцам в связи с ситуацией с коронавирусом.4 апреля 2020