Сергей Цивилев выступил с обращением к кузбассовцам в связи с ситуацией с коронавирусом
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с обращением к жителям Кузбасса. Он рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе, когда завершатся нерабочие дни, как будет организована работа различных предприятий и организаций в регионе и мерах поддержки.
В своем обращении к жителям Кузбасса губернатор Сергей Цивилев затронул самые важные вопросы, которые волнуют кузбассовцев во время самоизоляции.
Обращение Сергея Цивилева к кузбассовцам в связи с ситуацией с коронавирусом.4 апреля 2020
Сергей Цивилев выступил с обращением к кузбассовцам в связи с ситуацией с коронавирусом
ИСТОЧНИК KP.RU
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