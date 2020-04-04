2020-04-04T11:19:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Сергей Цивилев выступил с обращением к кузбассовцам в связи с ситуацией с коронавирусом

Он сообщил о новых мерах, которые вводятся в Кузбассе в период самоизоляции [видео, аудио]
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев выступил с обращением к кузбассовцам в связи с ситуацией с коронавирусом. ФОТО: пресс-служба АПКСергей Цивилев выступил с обращением к кузбассовцам в связи с ситуацией с коронавирусом. ФОТО: пресс-служба АПК
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с обращением к жителям Кузбасса. Он рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе, когда завершатся нерабочие дни, как будет организована работа различных предприятий и организаций в регионе и мерах поддержки.

В своем обращении к жителям Кузбасса губернатор Сергей Цивилев затронул самые важные вопросы, которые волнуют кузбассовцев во время самоизоляции.

Обращение Сергея Цивилева к кузбассовцам в связи с ситуацией с коронавирусом.4 апреля 2020

Сергей Цивилев выступил с обращением к кузбассовцам в связи с ситуацией с коронавирусом

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ИСТОЧНИК KP.RU

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