31 Март 2020 2020-03-31T15:33:08+03:00

Социальная дистанция в Кемерове: какие существуют нормы и для чего необходима Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Изменить размер текста: A A

На время режима самоизоляции кузбассовцам рекомендуют соблюдать социальную дистанцию. Мы разобрались, какие существуют нормы и для чего это необходимо.

31 марта губернатор Сергей Цивилев подписал распоряжение об ужесточении мер, которые призваны не допустить распространения коронавирусной инфекции в Кузбассе. Среди них - и соблюдение социальной дистанции.

Социальное дистанцирование - это необходимость соблюдать определенное расстояние до других граждан на улице и в помещении. Согласно распоряжению губернатора эта дистанция должна быть не менее 1,5 метра. Причем это нужно делать повсеместно - в общественных местах и общественном транспорте. Исключение составляют те случаи, когда необходимо перевезти пассажира или его багаж на легковом такси.

Кроме того, согласно распоряжению губернатора кузбассовцам не рекомендуется без необходимости выходить из дома. Можно выносить мусор, гулять с домашними питомцами, ходить в магазин или аптеку - но лучше не уходить от дома дальше, чем на 100 метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Кузбассе: Сергей Цивилев ввел новые меры для борьбы с инфекцией

Губернатор Кузбасса подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кузбасса. Изменения касаются перемещения граждан как по улицам городов и территорий, так и за пределы региона, работы медицинских учреждений, торговых центров и магазинов, а также вопросов самоизоляции. (подробности)

«Останьтесь дома»: кузбасские врачи присоединились к всемирному флешмобу

Кузбасские врачи присоединились к всемирному флешмобу #StayHome. Они призывают жителей региона - и не только - оставаться дома во время эпидемии коронавируса. (подробности)

Маска не поможет: кузбассовцам рассказали, как спастись от коронавируса

В Кузбассе 14 марта зафиксированы два случая коронавирусной инфекции. Какие средства эффективны для профилактики, а какие - не очень, рассказали в кузбасском минздраве. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU