4 Апр 2020 2020-04-04T11:34:27+03:00

Нерабочие дни во время самоизоляции из-за коронавируса в Кузбассе: сколько продлятся и когда закончатся. ФОТО: кадр видео АПК

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В своем обращении к жителям региона Сергей Цивилев сообщил, когда завершатся нерабочие дни в Кузбассе. Напомним, из-за коронавируса нерабочая неделя в России была продлена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/770864" frameborder="0"></iframe> Обращение Сергея Цивилева к кузбассовцам в связи с ситуацией с коронавирусом.4 апреля 2020

- После обращения президента многих волновал вопрос о нерабочих днях на территории области. Ппринято решение продлить их до 12 апреля, - отметил глава региона. - В целом по ограничительным мерам: если ситуация будет оставаться стабильной в течение следующей недели, они будут постепенно отменяться и в части работы магазинов, и в части работы транспорта.

Также Сергей Цивилев сделал акцент на том, что случится лишь в том случае, если в Кузбассе не будет зарегистрировано новых случаев заражения.

- В случае ухудшения ситуации ограничительные меры отменены не будут, - заявил Сергей Цивилев.

Напоминаем, что для кузбассовцев, которым требуется помощь во время действующих ограничительных мероприятий, работают горячие линии: единая федеральная 8-800-200-34-11 и две региональные 8-996-413-00-81 и 115.

Отметим также, что в Кузбассе с 14 марта объявлен решим повышенной готовности. 30 марта в постановление о введении режима повышенной готовности губернатор внес изменения. Так, автобусное сообщение между Кузбассом и другими регионами ограничено, а при необходимости покинуть пределы Кузбасса или вернуться обратно гражданам рекомендуют воспользоваться личным автотранспортом, самолетом или поездом. Кроме того, проводится дезинфекция подъездов, лифтов, а также улиц города. А стражи порядка передвигаются по улицам на патрульных автомобилях и напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса. К слову, на время придется отложить заключение браков или разводов, а вот факты рождения и смерти по-прежнему регистрируются в органах ЗАГС.

Жителям региона рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома. Исключение составляют случаи, когда нужно сходить в магазин за продуктами, вывести на прогулку домашнего питомца, вынести мусор - в этом случае рекомендуют не уходить от дома дальше, чем на 100 метров. также не распространяется ограничение на тех, кто добирается на работу или с работы и сотрудников спецслужб.

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ИСТОЧНИК KP.RU