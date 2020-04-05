Сергей Цивилев пообщался с врачом кемеровской инфекционной больницы №8

5 Апр 2020 2020-04-05T09:49:48+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в режиме видеосвязи пообщался с врачом кемеровской инфекционной больницы №8 Денисом Яковенко. Медик рассказал главе региона о том, как в медучреждении началась работа с больными коронавирусной инфекцией.

О состоявшейся беседе губернатор сообщил на своей официальной странице соцсетях. В разговоре с губернатором медик сообщил, что появления больных коронавирусом ждали, но не думали, что все начнется так скоро.

-В целом больница подготовилась, сделали дополнительные огороженные зоны в отделении и для заболевших, и для сотрудников, а вечером приняли больных, - вспоминает Денис Яковенко день поступления первых двух зараженных. – Первые сутки были тяжелые, когда была самая нервозная обстановка, уже находившиеся на тот момент пациенты нервничали и переживали за свое здоровье. И если у женщины было удовлетворительное самочувствие, то у мужчины было тяжелое состояние первые дни. Поддержка со стороны администрации больницы была большая, коллектив сплотился. Ну и да, мы были всем обеспечены – не было проблем ни в одноразовых масках, ни в халатах, ни в чем. Все, что было необходимо – все делалось.

Сейчас работавшие с заболевшими пациентам врачи находятся на 14-дневном карантине. Промежуточные анализы показали отрицательные результаты на коронавирус.

- Герои нашего времени — так мы сегодня называем врачей, которые спасают людей от коронавируса. Хочу, чтобы все жители Кузбасса знали героев в лицо! – прокомментировал свою запись с врачом Сергей Цивилев.

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ИСТОЧНИК KP.RU