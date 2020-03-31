Режим самоизоляции в Кемерове: кому что можно и что нельзя

Распоряжением губернатора Сергея Цивилева в Кузбассе введен временный режим самоизоляции. Жителям рекомендовано не покидать свои дома и квартиры, чтобы не допустить возможного распространения коронавирусной инфекции.

-Мы видим, как быстро растет заболеваемость во многих развитых странах. Правительство Кузбасса, и наши врачи делают все, чтобы защитить здоровье и жизнь каждого человека. Мы используем все доступные ресурсы, инструменты и возможности. Но несмотря на это динамика распространения болезни вызывает большую тревогу за жизни людей. Поэтому, по совету специалистов и по примеру других регионов России, я принял решение ввести в Кузбассе режим самоизоляции для всех граждан, - заявил глава региона.

Новые, более жесткие, меры противодействия коронавирусной инфекции, опубликованы во вторник, 31 марта. Они предписывают отменить плановые госпитализации и прием врачей, за исключением пациентов с социально-значимыми и опасными заболеваниями, работу торговых центров, алкогольных и табачных магазинов, салонов красоты, стоматологических кабинетов и т.д. Жителям рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов, парков, скверов, мест культуры и отдыха, детских площадок.

-С сегодняшнего дня вам рекомендовано не покидать квартиру или дом. Исключение только для обращения за медицинской помощью и поездок на работу, если вы не можете работать удаленно. Можно ходить за покупками в ближайший к вашему дому магазин или аптеку, выносить мусор, выгуливать домашних животных — но на расстоянии не больше 100 метров от места вашего жительства, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Несовершеннолетние могут передвигаться только в сопровождении родителей или законных опекунов.

С 31 марта приостанавливается автобусное сообщение с регионами, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом. Общественный транспорт Кузбасса работает по графику выходного дня. Кроме того, поручено разработать комплекс мер по ограничению выезда кузбассовцев за пределы области и въезда в регион для граждан, проживающих в других субъектах РФ.

Также в период особого режима не менее 2-х раз в неделю должны дезинфицироваться дворовые и общественные территории. Управляющим компаниям рекомендовано в течение трех месяцев не начислять пени за несвоевременную оплату населением коммунальных услуг, а также взносов на капремонт.

-Многие наши земляки тщательно соблюдают ограничения. Большое им за это спасибо. Но есть и те, кто до сих пор не считает коронавирус серьезной угрозой. В выходные многие гуляли, общались с друзьями, ездили на природу и даже в другие регионы. Сейчас очень важно проявить сознательность, ответственность и солидарность. Чтобы остановить распространение вируса, каждому из нас нужно соблюдать режим изоляции. От нас зависит наше здоровье, самых близких нам людей — родителей, бабушек и дедушек, - призвал жителей к сознательности глава региона.

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