Можно ли ездить на работу в Кемерове в период самоизоляции

В Кемерово введен режим временной самоизоляции. Разбираемся в том, кому и при каких условиях можно посещать работу.

Во вторник, 31 марта, вышло распоряжение губернатора Сергея Цивилева об ужесточении мер против распространения коронавирусной инфекции. Главная рекомендация документа для жителей - по возможности не покидать квартиры. Однако есть случаи, при которых разрешается выйти из дома.

Так, исключение составляют случаи обращения за экстренной и неотложной медицинской помощью или случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью. Разрешено передвижение граждан к месту работы и обратно, передвижение по области, если это связано с той деятельностью, которая пока не приостановлена (например, оказание транспортных услуг, услуги доставки).

Разрешается выйти из дома до магазина, выгулять домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, дойти до ближайшего мусорного бака, чтобы выкинуть отходы.

- Ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам ГО и ЧС и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности, деятельность иных органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Особо стоит отметить, что документ запрещает передвижение несовершеннолетних без сопровождения родителей или законных представителей.

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