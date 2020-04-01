1 Апр 2020 2020-04-01T05:46:08+03:00

Специальная разметка для магазинов в Кузбассе: как вести себя в период самоизоляции из-за коронавируса. ФОТО: Валентина Лангуева

Кузбассовцам рекомендуют соблюдать дистанцию в магазинах во время самоизоляции из-за коронавируса

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В продуктовых магазинах, которые продолжают работать в Кузбассе, наносится специальная разметка. Она показывает, на каком расстоянии друг от друга должны находиться покупатели для собственной безопасности.

Специальная разметка появилась в магазинах Кузбасса еще на прошлой неделе. Однако далеко не все покупатели были соблюдали дистанцию. Теперь же рекомендация не подходить к другим людям ближе, чем на 1,5 метра, указана в распоряжении губернатора Сергея Цивилева о введении режима повышенной готовности.

Дистанция, которую необходимо соблюдать, равна 1,5 метра. Во многих магазинах специальную яркую разметку нанесли на полу торговых залов возле касс, в некоторых метрах вертикальные полосы нанесены и на прозрачные панели – также в кассовой зоне. Кроме того, во многих магазинах для покупателей установлены средства для дезинфекции рук.

Напомним, соблюдение социальной дистанции необходимо для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. Согласно распоряжению губернатора, она должна соблюдаться повсеместно. Исключение составляют лишь случаи, где невозможно сделать этого – например, в легковом такси.

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ИСТОЧНИК KP.RU