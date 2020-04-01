Коронавирус в Кузбассе: экстренные службы просят оставаться дома

1 Апр 2020 2020-04-01T05:31:55+03:00

Стражи порядка, врачи и пожарные присоединились к флешмобу #Оставайтесь дома. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

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С призывом оставаться дома обратились сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и скорой помощи к жителям Кузбасса. Из-за распространения коронавируса представители экстренных служб просят ответственно относиться к сложившейся ситуации.

«Мы на работе ради вас! Останьтесь дома ради нас!»- призывают кузбассовцев врачи, пожарные, сотрудники полиции и Росгвардии. Они присоединились к всемирному флешмобу #ОставайтесьДома и попросили жителей региона соблюдать меры безопасности, не посещать места скопления людей, а по возможности вообще не выходить из дома без крайней необходимости.

- Именно это поможет не допустить распространения коронавирусной инфекции, - отмечают представители ГУ МВД России по Кемеровской области.

Напомним, с 31 марта в Кузбассе введен режим всеобщей самоизоляции. Жителям региона рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома. Исключение составляют случаи, когда нужно сходить в магазин за продуктами, вывести на прогулку домашнего питомца, вынести мусор - в этом случае рекомендуют не уходить от дома дальше, чем на 100 метров. также не распространяется ограничение на тех, кто добирается на работу или с работы и сотрудников спецслужб.

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«Останьтесь дома»: кузбасские врачи присоединились к всемирному флешмобу

Кузбасские врачи присоединились к всемирному флешмобу #StayHome. Они призывают жителей региона - и не только - оставаться дома во время эпидемии коронавируса. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU