2020-04-07T15:41:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Кузбассе на 7 апреля 2020 года: диагноз подтвердился еще у двоих человек

Два новых случая заболевания коронавирусом диагностировали в Кузбассе 7 апреля
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Кузбассе на 7 апреля 2020 года: диагноз подтвердился еще у двоих человекНовые случаи заражения коронавирусом в Кузбассе на 7 апреля 2020 года: диагноз подтвердился еще у двоих человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Еще два новых случая заболевния коронавирусом диагностировали в Кузбассе. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время прямого эфира на радио «Маяк».

Сергей Цивилев, выступая в прямом эфире, сообщил о том, что в Кузбассе зафиксировано еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Оба заболевших прилетели из Москвы. Сейчас они находятся в инфекционной больнице города Кемерово.

Обращаясь к жителям региона, Сергей Цивилев отметил, что все ограничительные меры, которые вводятся в Кузбассе, направлены на то, чтобы не допустить распространения коронавируса в Кузбассе. Также губернатор сделал акцент на том, что первые пять случаев (два пациента уже выздоровели и выписались из больницы) были завозными, эти заболевшие прибыли из-за рубежа. А вот последние два заболевшие коронавирусом прибыли из Москвы, и теперь на первый план выходит ситуация с распространением коронавируса из других регионов. Поэтому мероприятия по самоизоляции сейчас особенно актуальны.

- Прошу с пониманием относиться к ограничительным мерам — они принимаются ради вашей безопасности. Еще раз призываю всех заботиться о своем здоровье, по возможности не выезжайте из Кузбасса. Берегите себя, - отметил Сергей Цивилев.

Напомним, еще два случая коронавируса были зафиксированы 6 апреля в Новокузнецке. На настоящий момент в больницах Кузбасса находятся пять человек с подтвержденным диагнозом.

В общей сложности с 14 марта в Кузбассе было зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два из них выявили 14 марта, оба пациента прошли необходимое лечение, и после выздоровления их выписали из больницы. Одного из них - 24 марта, другого - 28 марта. Третий случай был зафиксирован 26 марта - этот пациент на настоящий момент остается в кемеровской больнице. Четвертый и пятый случаи заражения подтвердились 6 апреля. Оба пациента находятся в Новокузнецке.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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