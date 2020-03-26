2020-03-26T07:48:47+03:00
Общество

Еще у одного кузбассовца выявили коронавирус

В оперативном штабе области рассказали о ситуации с инфекцией на 26 марта
Ирина АВТУШКО
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Еще у одного кузбассовца выявили коронавирусЕще у одного кузбассовца выявили коронавирусФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Еще у одного человека выявлено заболевание коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в оперативном штабе области.

По состоянию на 11.00 26 марта в области зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусом. Инфекция обнаружена у одного из пациентов, ранее наблюдавшихся в стационаре.

- Он получает лечение в инфекционной больнице города Кемерово, как и еще один пациент с ранее подтвержденным диагнозом, - сообщили в штабе.

Также сейчас под наблюдением врачей находятся пятнадцать человек с подозрением на контакт с носителями коронавируса.

Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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