Первый больной коронавирусом в Кузбассе выписался из больницы
В Кузбассе выписали первого пациента, который вылечился от коронавирусной инфекции. По словам врачей, он чувствует себя хорошо.
Один из двух пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, выздоровел и выписан из инфекционной больницы.
- Пробы показали отсутствие инфекции в его организме, состояние пациента оценивается медиками как удовлетворительное, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.
Второй больной коронавирусом по-прежнему находится в инфекционной больнице и получает необходимое лечение.
Кроме того, еще 15 человек с подозрением на контакт с носителями коронавируса остаются в больницах Кузбасса под наблюдением врачей. Новых случаев коронавируса в регионе не выявлено.
Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии 8-800-201-25-22 и 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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