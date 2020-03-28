2020-03-28T12:00:29+03:00
Общество

Второго пациент с коронавирусом выписался в Кузбассе

Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Второго пациент с коронавирусом выписался в КузбассеВторого пациент с коронавирусом выписался в КузбассеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Один из пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» выписан из инфекционной больницы. Об это сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Выписавшийся пациент – уже второй, кто полностью выздоровел после заражения коронавирусом. Сейчас в больнице остается еще один человек, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, что также в больнице находится 16 человек с подозрением на инфекцию. Они изолированы, проводятся диагностические мероприятия.

Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Останьтесь дома»»: кузбасские врачи присоединились к всемирному флешмобу

Кузбасские врачи присоединились к всемирному флешмобу #StayHome. Они призывают жителей региона - и не только - оставаться дома во время эпидемии коронавируса. (подробности)

Маска не поможет: кузбассовцам рассказали, как спастись от коронавируса

В Кузбассе 14 марта зафиксированы два случая коронавирусной инфекции. Какие средства эффективны для профилактики, а какие - не очень, рассказали в кузбасском минздраве. (подробности)

10 наивных вопросов о коронавирусе в Кузбассе

В Кузбассе зарегистрированы два случая коронавирусной инфекции. О том, как развивается ситуация и как не заразиться коронавирусной инфекцией, рассказали специалисты кузбасского минздрава и регионального Роспотребнадзора. (подробности)

Как не заразиться коронавирусом: все главные правила

Академик РАН, инфекционист Виктор Малеев рассказал, что нам удастся сдержать COVID-19, если все будут соблюдать меры предосторожности. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +6
Второго пациент с коронавирусом выписался в Кузбассе
В кузбасском селе из пожара спасли 13 человек
В Новокузнецке начали выпускать медицинские маски
Второго зараженного коронавирусом пациента готовят к выписке в Кузбассе
Сергей Цивилев настаивает на повышении скидки от РЖД на вывоз кузбасского угля
Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 28 марта
Коронавирус в Кузбассе: у выпускников перенесены сроки сдачи ЕГЭ
В Кемерове открылась консультативная поликлиника Областной больницы скорой помощи
Карантин в Кузбассе из-за коронавируса: МФЦ будут работать только по предварительной записи
К 300-летию Кузбасса Банк России выпустит три тысячи юбилейных монет
Карантин в Кузбассе из-за коронавируса: на наличие инфекции протестировано 1409 человек
В Кузбассе будут судить мужчину, который убил и расчленил свою знакомую
Уголовное дело в отношенииии сбежавшего из-под конвоя кузбассовца передано в суд
Власти рассказали о ходе строительства Восьмого кассационного суда в Кемерове
Нерабочая неделя: как будут учиться школьники в Кузбассе
Во время особого режима в Кузбассе вместо ярмарок будут работать автолавки
Работу кемеровской школьницы покажут в Русском музее
Карантин в Кузбассе из-за коронавируса: как будут работать магазины с 28 марта
С 30 марта по 3 апреля в Кузбассе пройдут отключения телерадиосигнала
Кузбасские СМИ изменили свои логотипы в поддержку профилактики коронавируса
Сидящих на карантине кузбассовцев зовут участвовать в онлайн-конкурсе
В Кузбассе у колхоза арестовали 33 единицы техники за долги
Карантин в Кузбассе из-за коронавируса: диспансеризацию и профосмотры отменили
Прилетевших в Кузбасс туристов из Таиланда взяли под контроль
МЧС Кузбасса предупредило жителей о ветре до 20 метров в секунду
Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 27 марта
В Кузбассе полиция поймала пятерых нарушителей карантина по коронавирусу