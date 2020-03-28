28 Март 2020 2020-03-28T12:00:29+03:00

Второго пациент с коронавирусом выписался в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев

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Один из пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» выписан из инфекционной больницы. Об это сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Выписавшийся пациент – уже второй, кто полностью выздоровел после заражения коронавирусом. Сейчас в больнице остается еще один человек, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, что также в больнице находится 16 человек с подозрением на инфекцию. Они изолированы, проводятся диагностические мероприятия.

Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU