2020-04-09T10:34:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Кузбассе на 9 апреля 2020 года составило три человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Кузбассе на 9 апреля 2020 года
Екатерина РОМАНОВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Кузбассе на 9 апреля 2020 года составило три человекаЧисло выздоровевших от коронавируса в Кузбассе на 9 апреля 2020 года составило три человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Число выздоровевших от коронавируса в Кузбассе на 1 апреля 2020 года увеличилось. Три человека из семи, у которых диагностировали коронавирус, уже выписаны из больницы. О третьем выздоровевшем стало известно 9 апреля.

По данным оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Кузбассе, еще один пациент, у которого ранее диагностировали коронавирус, выписан из больницы.

- Тесты показали, что он полностью здоров. Это уже третий кузбассовец, которому врачи помогли справиться с новой болезнью, - сообщает оперштаб.

По-прежнему остаются в больнице четыре пациента с подтвержденным диагнозом. Они проходят лечение в инфекционном отделении ГКБ №29 Новокузнецка и инфекционной больнице Кемерова.

Кроме того, в обсерваторах и на домашней изоляции находятся 4061 человек. В большинстве своем эти люди вернулись из стран с неблагополучной эпидситуацией и не имеют признаков заболевания.

Новых случаев заболевания коронавирусом в Кузбассе за прошедшие сутки не зафиксировано.

В общей сложности с 14 марта в Кузбассе было зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два из них выявили 14 марта, оба пациента прошли необходимое лечение, и после выздоровления их выписали из больницы. Одного из них - 24 марта, другого - 28 марта. Третий случай был зафиксирован 26 марта - этот пациент выписан 9 апреля. Четвертый и пятый случаи заражения подтвердились 6 апреля. Оба пациента находятся в Новокузнецке. Последние два случая выявлены в Кемерове 7 апреля.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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