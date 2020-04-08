2020-04-08T18:33:43+03:00
Общество

Тесты на коронавирус в Кузбассе можно будет сделать в частных лабораториях

Возможность проведения тестов на коронавирус сейчас обсуждается кузбасскими властями и частными лабораториями
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Тесты на коронавирус в Кузбассе можно будет сделать в частных лабораторияхТесты на коронавирус в Кузбассе можно будет сделать в частных лабораторияхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Не исключено, что в скором времени кузбассовцы смогут сделать тест на коронавирус не по показаниям, а по собственному желанию. Об этом сообщили специалисты во время брифинга по вопросам коронавируса.

Многих кузбассовцев волнует вопрос: когда каждый желающий сможет сделать тест на коронавирус и убедиться, что он не заболел. При этом в качестве примера приводят Москву, где такая возможность есть.

- У нас пока не планируется проведение экспресс-тестов на дому, - отметила Надежда Кутькина, замруководителя областного управления Роспотребнадзора. – Но сейчас в работе вовлечение частных лабораторий для того, чтобы была возможность обследоваться по желанию, а не по показаниям.

Кроме того, замгубернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник рассказал, что сами тест-системы стремительно меняются, совершенствуются, появляются новые, произведенные разными компаниями и странами. Так, с 7 апреля в Кузбассе используется тест-система, которая выдает результаты анализа в три раза быстрее, чем предыдущая, а в скором времени могут появиться и такие, которые выдают результат еще быстрее.

В общей сложности с 14 марта в Кузбассе было зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два из них выявили 14 марта, оба пациента прошли необходимое лечение, и после выздоровления их выписали из больницы. Одного из них - 24 марта, другого - 28 марта. Третий случай был зафиксирован 26 марта - этот пациент на настоящий момент остается в кемеровской больнице. Четвертый и пятый случаи заражения подтвердились 6 апреля. Оба пациента находятся в Новокузнецке. Последние два случая выявлены в Кемерове 7 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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