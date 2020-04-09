2020-04-09T11:22:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Распоряжения Сергея Цивилева по борьбе с коронавирусом вошли в число лучших в стране

Регион на федеральном уровне отмечают уже четвертый раз
Ирина АВТУШКО
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Распоряжения Сергея Цивилева вошли в число лучших в стране по борьбе с коронавирусомРаспоряжения Сергея Цивилева вошли в число лучших в стране по борьбе с коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Распоряжения губернатора Сергея Цивилева, направленные на поддержку населения Кузбасса, вошли в число лучших в стране практик борьбы с коронавирусом. Работа, проводимая в регионе, отмечается уже четвертый раз.

Рейтинг эффективных и нестандартных методов противодействия коронавирусу составил Экспертный институт социологических исследований (ЭИСИ). В Кузбассе эксперты отметили инициативы властей, направленные на поддержку врачей, жителей и бизнеса.

Как институтом высоко оценены дополнительные выплаты врачам и медперсоналу, снижение налогов для малых и средних предприятий, компенсации бизнесу на выплату зарплат, освобождение жителей от пеней и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг, а также прямое обращение главы региона к жителям.

- Цель этих мер поддержки - помочь бизнесу, медработникам, всем гражданам успешно пройти нынешний трудный период, - сказал Сергей Цивилев, комментируя принятые решения.

Напомним, ранее ЭИСИ высоко оценил в регионе работу автолавок и новые формы поддержки молодых врачей и их наставников. Кроме того, эксперты института включили в список лучших практик прямое обращение губернатора Сергея Цивилева к жителям области в связи с коронавирусом. По их мнению, это является одним из эффективных способов борьбы с фейками.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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