Тарифы на капремонт в Кузбассе в период самоизоляции: вырастет ли плата и нужно ли платить пеню

На время самоизоляции из-за коронавируса жители Кузбасса получили поддержку по оплате услуг ЖКХ. Так, запланированное на апрель повышение платы за капремонт переносится на два месяца.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, введенного режима самоизоляции и приостановки работы ряда организаций, в Кузбассе вводятся меры поддержки жителей региона по оплате жилищно-коммунальных услуг. Так, минимальный размер взноса на капитальный ремонт повысится с 1 июня, а не с 1 апреля, как это предполагалось ранее. В течение двух месяцев он будет оставаться прежним – 6,71 рубля, а не 7,69, как это предполагалось ранее.

- Наша главная задача всегда, а особенно в нынешних непростых условиях, - защита интересов кузбассовцев. И сейчас Правительство Кузбасса принимает пакеты мер для поддержки жителей, малого и среднего бизнеса, устойчивой работы экономики области, чтобы мы смогли вместе с честью преодолеть все испытания, сделать этот этап прорывным в развитии Кузбасса, - отметил Сергей Цивилев.

Еще одна немаловажная мера поддержки – с 1 апреля и до отмены режима «Повышенная готовность» не будет начисляться пеня за несвоевременную оплату коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Распоряжение об этом Сергей Цивилев подписал 3 апреля 2020 года

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