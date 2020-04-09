2020-04-09T13:13:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Кемеровский суд отправил в инфекционную больницу младенца с отрицательным тестом на коронавирус

Иск подали сотрудники Роспотребнадзора
Ирина АВТУШКО
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Кемеровский суд отправил в инфекционную больницу младенца с отрицательным тестом на коронавирусКемеровский суд отправил в инфекционную больницу младенца с отрицательным тестом на коронавирусФото: Артем КИЛЬКИН
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После иска Роспотребнадзора кемеровский суд отправил в инфекционную больницу младенца с признаками респираторной инфекции. При этом сделанный тест показал отрицательный результат на коронавирус.

Как рассказал адвокат семьи, родители вместе с ребенком 1 апреля прилетели в областную столицу из Таиланда и были помещены в обсерватор. Между тем у малыша обнаружились признаки недомогания, и Роспотребнадзор начал настаивать на его госпитализации в инфекционную больницу. При этом сделанный на коронавирусную инфекцию тест был отрицательным.

Поскольку от добровольной госпитализации родители отказались, дело дошло до суда.

- У ребенка нет температуры, есть незначительные симптомы [респираторного заболевания], анализы [на коронавирус] отрицательные. Суд удовлетворил иск [Роспотребнадзора], помещают в инфекционное отделение. Ждем решения в письменном виде, доверитель хочет обжаловать, - цитирует слова адвоката семьи Владимира Васина ТАСС.

Защитник пояснил, что решение суда подлежит немедленному исполнению и добавил, что само заседание проходило в режиме видеосвязи. Родители требовали участия в процессе своего адвоката, однако суд назначил другого.

Напомним, что 9 апреля коронавирусная инфекция подтвердилась еще у четырех человек. Таким образом, всего в Кузбассе было зарегистрировано 11 случаев заражения. Трое пациентов уже вылечились и выписаны из больницы. Восемь продолжают оставаться в больницах Кемерова и Новокузнецка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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