Еще у четверых кузбассовцев обнаружен коронавирус

Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у четырех человек. На 9 апреля в больницах Кузбасса находятся восемь пациентов с диагностированным коронавирусом.

Днем 9 апреля стало известно о четырех новых пациентов кузбасских инфекционных больниц, у которых тесты на коронавирус оказались положительными. Все они в настоящий момент изолированы в больнице и получают необходимое лечение.

- Еще у четырех пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Все они вернулись из Москвы, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Итого в инфекционных больницах Кузбасса восемь больных.

Отметим также, что в этот же день оперативный штаб сообщил о том, что одного из пациентов, который находился в больнице с 26 марта с подтвердившейся коронавирусной инфекцией, выписали как выздоровевшего.

В общей сложности с 14 марта в Кузбассе было зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два из них выявили 14 марта, оба пациента прошли необходимое лечение, и после выздоровления их выписали из больницы. Одного из них - 24 марта, другого - 28 марта. Третий случай был зафиксирован 26 марта - этот пациент выписан 9 апреля. Четвертый и пятый случаи заражения подтвердились 6 апреля. Оба пациента находятся в Новокузнецке. Шестой и седьмой случаи выявлены в Кемерове 7 апреля. Также днем 9 апреля стало известно о еще четверых заболевших.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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