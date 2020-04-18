18 Апр 2020 2020-04-18T12:53:33+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время рабочего визита в Новокузнецк побывал на стройплощадке реконструируемого Дворца спорта кузнецких металлургов.

На сентябрь 2020 года, как раз к началу следующего сезона, запланировано открытие после капитального ремонта Дворца спорта кузнецких металлургов.

Сергей Цивилев лично проинспектировал ход реконструкции Дворца спорта. ФОТО: пресс-служба АПК

- Новокузнецк – спортивный город с большими хоккейными традициями, а легендарная команда «Металлург» достойна спортивной арены самого высокого уровня. После капремонта дворец спорта станет современным спортивным объектом, лучшей ледовой ареной Кузбасса. Это позволит проводить в Новокузнецке международные соревнования, готовить спортсменов мирового уровня, – отметил губернатор Сергей Цивилев, посетивший стадион.

Открытие новокузнецкого Дворца спорта после ремонта назначено на сентябрь. ФОТО: пресс-служба АПК

Уже сейчас установили остекление на втором и третьем этажах, идет демонтаж ледовой арены, обновлены фасады. В скором будущем здесь заменят все оборудование полностью: системы вентиляции, освещения, пожарной охраны и безопасности, звуковое оснащение объекта. Кроме того, во Дворце спорта создадут комфортные условия для маломобильных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU