2020-04-23T07:08:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Сбежавший от врачей кузбассовец заразил жену коронавирусом

Подробности истории со сбежавшим пациентом рассказал Сергей Кузнецов [видео]
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Сбежавший от врачей кузбассовец заразил жену коронавирусомСбежавший от врачей кузбассовец заразил жену коронавирусомФото: Мария ЛЕНЦ
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Один из жителей Новокузнецкого района заболел коронавирусом. Однако лечиться он не стал, а сбежал от медиков.

Сбежавший от врачей кузбассовец заразил жену коронавирусом.Видео: Сергей Кузнецов

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, озвучивая актуальные данные о ситуации с коронавирусом в городе, рассказал о жителе Новокузнецкого района, который подверг опасности свою жизнь и жизни окружающих.

Как оказалось, у мужчины диагностировали коронавирус, однако он предпочел не лечь в больницу, а скрыться.

- Один из заболевших Новокузнецкого района, имея на руках заключение врачей, скрывался от полиции и медиков. Только подумайте, сколько человек он подверг опасности. Прежде всего своих родных, соседей, да и просто случайных прохожих, которых встречал, - рассказал глава города.

Известно как минимум об одном человеке, который заразился коронавирусом от безответственного гражданина, - это супруга сбежавшего. На 22 апреля в Новокузнецке в инфекционном стационаре города находилось 20 человек - 18 новокузнечан и два жителя Новокузнецкого района. Всего же под медицинским наблюдением находится 775 человек - 725 жителей Новокузнецка и 50 жителей Новокузнецкого района. Среди них 421 новокузнечанин и 34 жителя Новокузнецкого района, контактировавшие с носителями вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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