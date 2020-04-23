Центр развития финансовых технологий РСХБ и стартап Connectome.ai объединяют усилия в профилактике коронавируса

23 Апр 2020 2020-04-23T09:34:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В собственную цифровую экосистему для аграриев, которая готовится к запуску в середине 2020 года, Банк включил инновационную разработку, которая позволяет при помощи видеокамер и датчиков контролировать тщательное мытье рук. Благодаря интеграции в экосистему «умная» видеоаналитика гигиены рук станет широко доступной, в том числе для малого, среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Система видеоаналитики «Direktiva: санитария» разработана российской компанией Connectome.ai, которая занимается внедрением и поддержкой решений в области компьютерного зрения и машинного обучения.

Продолжение читайте далее >>

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.