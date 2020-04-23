2020-04-23T09:34:29+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Центр развития финансовых технологий РСХБ и стартап Connectome.ai объединяют усилия в профилактике коронавируса

Россельхозбанк поддерживает внедрение технологичных решений, способствующих борьбе с пандемией коронавируса
Яков КРЫМСКИЙ
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В собственную цифровую экосистему для аграриев, которая готовится к запуску в середине 2020 года, Банк включил инновационную разработку, которая позволяет при помощи видеокамер и датчиков контролировать тщательное мытье рук. Благодаря интеграции в экосистему «умная» видеоаналитика гигиены рук станет широко доступной, в том числе для малого, среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Система видеоаналитики «Direktiva: санитария» разработана российской компанией Connectome.ai, которая занимается внедрением и поддержкой решений в области компьютерного зрения и машинного обучения.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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