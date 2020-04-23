2020-04-23T13:34:20+03:00
Общество

Из-за пала травы в Новокузнецке перекрыли дорогу

Видимость снижена из-за сильного задымления
Ирина АВТУШКО
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Из-за пала травы в Новокузнецке перекрыли дорогуИз-за пала травы в Новокузнецке перекрыли дорогуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Новокузнецке из-за сильного задымления в результате пала травы перекрыли дорогу. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

-Сотрудники ГИБДД Новокузнецка и Новокузнецкого района перекрыли движение по Ильинскому шоссе от Центрального до Новоильинского районов. Объезд осуществляется через Заводской район по Бызовскому шоссе, - сообщили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей с учетом введенных ограничений.

Напомним, что в четверг, 23 апреля, произошли пожары в селе Постниково Ижморского района и селе Краснинское Промышленновского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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