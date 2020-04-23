2020-04-23T13:33:40+03:00
Происшествия

18 домов сгорело в селе в Кузбассе

Крупный пожар произошел в селе Постниково Ижморского района [видео]
Ирина АВТУШКО
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18 домов сгорело в селе в Кузбассе. Фото: "Инцидент Кузбасс"/ Instagram18 домов сгорело в селе в Кузбассе. Фото: "Инцидент Кузбасс"/ Instagram
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В селе Постниково Ижморского района в четверг, 23 апреля, произошел крупный пожар. Пламя уничтожило сразу 18 домов.

По предварительной информации, в селе сгорело 10 одноквартирных и 8 двухквартирных домов. Без крыши над головой остались 36 человек, в том числе 13 детей.

На место ЧП выехал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который прервал рабочую поездку по Яшкинскому району. Он пообещал, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

- Пожар оставил семьи без крова. Органы социального обеспечения в ближайшие часы снабдят пострадавших питанием и временным жильем, окажут медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем будет решаться вопрос обеспечения погорельцев постоянным жильем, - заявил глава региона.

18 домов сгорели в деревне Постниково в Кузбассе.Видео: очевидцы

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев пообещал помощь погорельцам. Фото: Пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев пообещал помощь погорельцам. Фото: Пресс-служба АПК

Погорельцев временно разместят в Ижморской школе-интернате психолого-педагогической поддержки. Их доставят до места автобусами, а также обеспечат спальными местами и горячим питанием.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области, люди в пожаре не пострадали. На тушение выезжало 10 единиц техники, а также две мобильные группы пожаротушения областного департамента лесного комплекса. Причины пожара в настоящий момент выясняются.

В этот же день в области произошло еще несколько пожаров. Один из них - в селе Краснинское в Промышленновском районе. Здесь загорелись три жилых дома. С огнем борются специалисты трех отделений пожарной охраны и добровольная пожарная команда.

По сообщению ГУ МВД России по Кемеровской области, также поступали сообщения о возгораниях сухой травы, подворных построек и домов от жителей Яшкинского и Мариинского районов.

- По распоряжению начальника Главного управления МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова на места происшествий отправлены сотрудники полиции из числа руководства областного полицейского главка. В Ижморском районе устанавливать обстоятельства пожара местным стражам порядка помогает следственно-оперативная группа ГУ МВД России по Кемеровской области, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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