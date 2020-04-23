23 Апр 2020 2020-04-23T12:56:00+03:00

Во время пожара в Ижморском районе пострадало 36 человек. Фото: Инцидент Кемерово/ vk.com

13 из них - дети

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Стало известно число пострадавших во время пожара, который произошел в селе Постниково Ижморского района 23 апреля. Всего их 36 человек, в том числе 13 детей.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который прервал рабочую поездку по Яшкинскому району и выехал на место ЧП, пообещал, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

- Погорельцев отвезут в Ижморскую школу-интернат психолого-педагогической поддержки. В школе подготовят 40 спальных мест, всех обеспечат горячим питанием, - сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса.

Напомним, что крупный пожар произошел днем в четверг. В селе изначально загорелось семь домов, в дальнейшем площадь пожара возросла. На место выезжали 10 единиц пожарной техники с перспективой наращивания сил.

Также 23 апреля еще один пожар произошел в селе Краснинское Промышленновского района. Здесь загорелись три дома.

ИСТОЧНИК KP.RU