Во время пожара в Ижморском районе пострадало 36 человек
Стало известно число пострадавших во время пожара, который произошел в селе Постниково Ижморского района 23 апреля. Всего их 36 человек, в том числе 13 детей.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который прервал рабочую поездку по Яшкинскому району и выехал на место ЧП, пообещал, что всем пострадавшим будет оказана помощь.
- Погорельцев отвезут в Ижморскую школу-интернат психолого-педагогической поддержки. В школе подготовят 40 спальных мест, всех обеспечат горячим питанием, - сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса.
Напомним, что крупный пожар произошел днем в четверг. В селе изначально загорелось семь домов, в дальнейшем площадь пожара возросла. На место выезжали 10 единиц пожарной техники с перспективой наращивания сил.
Также 23 апреля еще один пожар произошел в селе Краснинское Промышленновского района. Здесь загорелись три дома.
ИСТОЧНИК KP.RU