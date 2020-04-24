2020-04-24T11:47:16+03:00
Общество

Замгубернатора рассказал о ситуации в Новокузнецком районе, где горят отвалы

На территории с 14 апреля введен режим ЧС
Ирина АВТУШКО
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Замгубернатора рассказал о ситуации в Новокузнецком районе, где горят отвалы. Фото: Андрей Панов/ InstagramЗамгубернатора рассказал о ситуации в Новокузнецком районе, где горят отвалы. Фото: Андрей Панов/ Instagram
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Заместитель губернатора Андрей Панов рассказал о ситуации в Новокузнецком районе, где горят отвалы. На территории с 14 апреля введен режим ЧС.

Во время рабочей поездки Андрей Панов побывал в поселке Апанас, рядом с которым горит брошенный отвал.

- Местами, если приложить руку к трещинам в земле, чувствуется тепло. Открытого огня нет. Кое-где земля выжжена, покрыта пеплом, изредка даже с частицами серы. Частично отвал зарос мхом, кустарником и деревьями, что говорит об отсутствии в этих местах эндогенного пожара, - сообщил он в своем Instagram.

Также замгубернатора рассказал, что уже завершены работы по ограничению доступа, ведется мониторинг газовой обстановки - превышения ПДК нет.

- ООО «НИИГД» завершает работы по проекту. Документацию по первому этапу обещают выдать сегодня к концу дня. Затем Новокузнецкий район выберет подрядчика и начнется первый этап работы по тушению отвала, горение которого активизировалось в начале года, - подчеркнул Андрей Панов, добавив, что опасности для населения нет и ситуация находится на контроле.

Напомним, что с 14 апреля также режим ЧС по решению губернатора Сергея Цивилева введен в Киселевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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