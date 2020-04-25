2020-04-25T12:25:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Срок самоизоляции в Кузбассе заканчивается: Сергей Цивилев расскажет, что будет дальше

Губернатор выступит с обращением к кузбассовцам 25 апреля
Ирина АВТУШКО
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Срок самоизоляции в Кузбассе заканчивается: Сергей Цивилев расскажет, что будет дальше. Фото: Пресс-служба АПКСрок самоизоляции в Кузбассе заканчивается: Сергей Цивилев расскажет, что будет дальше. Фото: Пресс-служба АПК
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В Кузбассе 26 апреля заканчивается срок самоизоляции, который был объявлен губернатором 16 апреля. В связи с этим Сергей Цивилев вновь обратится к жителям и расскажет, что будет дальше.

Глава региона выступит перед жителями региона в субботу, 25 апреля, в 18.00. Посмотреть обращение можно будет в официальных аккаунтах губернатора в соцсетях.

Напомним, что 25 апреля в Кузбассе был выявлен 21 случай заражения коронавирусной инфекцией. Учитывая, что с середины марта в общей сложности заболело 103 человека, только за сутки было выявлено около 20 процентов от общего числа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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