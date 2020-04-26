2020-04-26T09:47:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Сколько лет новым заболевшим коронавирусом в Кузбассе

Оперативный штаб назвал возраст новых пациентов с коронавирусом
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Сколько лет новым заболевшим коронавирусом в КузбассеСколько лет новым заболевшим коронавирусом в КузбассеФото: Артем КИЛЬКИН
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Четыре новых случая заболевания коронавирусом в Кузбассе зафиксировали за минувшие сутки. В оперативном штабе сообщили, сколько лет заболевшим опасной инфекцией.

В оперативном межведомственном штабе Кузбасса озвучили новые данные о возрасте пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Как оказалось, среди зараженных – двое людей в возрасте от 31 до 45 лет. Одному из пациентов больше 60 лет, еще один находится в возрастной категории от 46 до 60 лет.

Число заболевших в других возрастных категориях – до года, от 1 до 17 лет и от 18 до 30 лет – осталось неизменным.

Распределение по возрасту заболевших коронавирусом в Кузбассе. ФОТО: группа в соцсетях "Коронавирус в Кузбассе"

Распределение по возрасту заболевших коронавирусом в Кузбассе. ФОТО: группа в соцсетях "Коронавирус в Кузбассе"

Напомним, на сегодняшний день 95 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией получают необходимую помощь в больницах региона. Еще 2699 человек, прибывших из других стран или регионов России, а также контактировавших с заболевшими коронавирусом, в настоящее время находятся на самоизоляции дома, в стационарах или обсерваторах. Всего же с 14 марта в Кузбассе выявлено 107 случаев заболевания. Из них 11 завершились выздоровлением пациентов, один – смертью. Остальные продолжают лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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