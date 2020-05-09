2020-05-09T18:17:23+03:00
Общество

В Кемерове прогремел салют по случаю 75-летия Победы

Областная столица стала единственным городом, где было запланировано мероприятие
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове прогремел салют по случаю 75-летия Победы. Фото: кадр видео "Пусть говорят Кемерово"/ InstagramВ Кемерове прогремел салют по случаю 75-летия Победы. Фото: кадр видео "Пусть говорят Кемерово"/ Instagram
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В Кемерове 9 мая прогремел праздничный фейерверк по случаю Дня Победы. Город стал единственным в Кузбассе, где было запланировано такое мероприятие.

Очевидцы, которые наблюдали за праздником в соцсетях, отметили, что салют был непривычно коротким. И место, судя по кадрам, было выбрано, не совсем традиционным – не Университетский мост. Тем не менее, многие порадовались такому проявлению праздника.

Напомним, что 9 апреля МАУ «Центр творческих технологий управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово» приступило к поиску подрядчика, который организует в столице Кузбасса праздничный фейерверк по случаю празднования 75-летия Победы. В перечне требуемых пиротехнических изделий указываются ряды в количестве пяти штук с высотой подъема 50-90 метров, не менее 10 батарей салюта высотой 45-90 метров, пиротехнические изделия «Шар» различного калибра в количестве от 30 до 210 штук с высотой подъема от 60 до 200 метров. Объявленная цена контракта составляла 595 тысяч рублей, но после снизилась до 480 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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