В Кемеровском аэропорту приземлился второй самолет с вахтовиками из Якутии
Во вторник, 12 мая, в кемеровском аэропорту приземлился еще один самолет с вахтовиками из Якутии. На борту находилось 70 кузбассовцев.
В прибывшие работали на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, где выросла заболеваемость коронавирусом.
-Прилетевших встретили медицинские работники и специалисты Управления Роспотребнадзора. Вахтовики прошли медицинский осмотр, им измерили температуру и уровень кислорода в крови, выдали маски, взяли материал для теста на коронавирус, - сообщили в оперативном штабе области.
Прилетевшие проведут 14 дней на изоляции в обсерваторе. Те, у кого есть признаки болезни, будут доставлены сразу в больницы.
Напомним, что ранее из Якутиии уже прилетели домой 82 кузбассовца, работавших на Чаяндинском месторождении.
ИСТОЧНИК KP.RU
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