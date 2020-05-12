2020-05-12T13:24:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кемеровском аэропорту приземлился второй самолет с вахтовиками из Якутии

На борту находилось 70 человек
Ирина АВТУШКО
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В Кемеровском аэропорту приземлился второй самолет с вахтовиками из ЯкутииВ Кемеровском аэропорту приземлился второй самолет с вахтовиками из ЯкутииФото: Олег ЗОЛОТО
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Во вторник, 12 мая, в кемеровском аэропорту приземлился еще один самолет с вахтовиками из Якутии. На борту находилось 70 кузбассовцев.

В прибывшие работали на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, где выросла заболеваемость коронавирусом.

-Прилетевших встретили медицинские работники и специалисты Управления Роспотребнадзора. Вахтовики прошли медицинский осмотр, им измерили температуру и уровень кислорода в крови, выдали маски, взяли материал для теста на коронавирус, - сообщили в оперативном штабе области.

Прилетевшие проведут 14 дней на изоляции в обсерваторе. Те, у кого есть признаки болезни, будут доставлены сразу в больницы.

Напомним, что ранее из Якутиии уже прилетели домой 82 кузбассовца, работавших на Чаяндинском месторождении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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