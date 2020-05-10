2020-05-10T05:01:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кемерово прилетели вахтовики с зараженного коронавирусом месторождения в Якутии

Они отправятся сразу в обсерваторы и больницы
Ирина АВТУШКО
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В Кемерово прилетели вахтовики с зараженного коронавирусом месторождения в ЯкутииВ Кемерово прилетели вахтовики с зараженного коронавирусом месторождения в ЯкутииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В субботу, 9 мая, в Кемерово прилетел самолет из Якутии с 82 кузбассовцами на борту. Все ни работали на нефтяном месторождении, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

Прибывшие в областной центр работали Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, сообщили в оперативном штабе области. Их встретили врачи и специалисты Управления Роспотребнадзора. Вахтовики прошли медицинский осмотр, им измерили температуру и уровень кислорода в крови, выдали маски, взяли материал для теста на коронавирус.

-Все прилетевшие проведут 14 дней в режиме изоляции в медицинских учреждениях или в обсерваторе, - рассказали подробности в штабе. - Кузбассовцев с признаками болезни доставят в перепрофилированные для лечения COVID-19 больницы Кузбасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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