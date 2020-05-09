Оперштаб области рассказал, как умер заболевший коронавирусом в Кузбассе

9 Май 2020 2020-05-09T09:19:52+03:00

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Согласно официальной сводке, к 9 мая в Кузбассе скончался еще один человек, заболевший коронавирусом. Как именно это произошло, рассказал оперативный штаб области.

- Возраст мужчины – 63 года. Он проживал в Новокузнецке. У пациента произошел инсульт, - сообщили в штабе.

Напомним, что всего на сегодняшний день в Кузбассе от коронавируса и вызванных им последствий для здоровья уже умерло шесть человек.

Еще у 19 человек в Кузбассе подтвердился коронавирус

Согласно официальной сводке оперативного штаба, на 11.00 9 мая еще у 19 человек подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Данные озвучил оперативный штаб области.(подробности)

Скончался шестой человек от коронавируса в Кузбассе

В субботу, 9 мая, стало известно о том, что в области скончался от коронавируса шестой пациент. Об этом сообщили в оперативном штабе Кузбасса по противодействию распространению инфекции.(подробности)

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Лидирует Новокузнецк: в каких территориях появились новые больные коронавирусом 9 мая

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Оперштаб области рассказал, как умер заболевший корнавирусом в Кузбассе

Согласно официальной сводке, к 9 мая в Кузбассе скончался еще один человек, заболевший коронавирусом. Как именно это произошло, рассказал оперативный штаб области.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU