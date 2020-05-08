Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 мая

Публикуем свежие данные о ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Актуальная информация на 9 мая появилась от оперативного штаба области по противодействию распространению инфекции.

Новые случаи заражения

На утро 9 мая, по данным оперативного штаба, в Кузбассе зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, число заразившихся с момента выявления первого случая достигло 214 человек. В стационарах сейчас находятся 158 человека с подтвержденным диагнозом.

Согласно данным оперативного штаба, случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в Белове - 4, Калтане - 2, Кемерове - 1, Новокузнецке - 1, Крапивинском муниципальном округе - 1, Анжеро-Судженске - 1.

Сколько выписано

Стало известно о 23 случаях выздоровления. Таким образом, уже 51 кузбассовец прошел курс лечения и выписан из больниц. Их тесты показали отрицательный результат на коронавирус.

Снова умерший

На данный момент от коронавируса в Кузбассе скончалось пятеро пациентов. В пятницу, 8 мая, стали известны подробности о последней жертве инфекции. Это женщина в возрасте 52-х лет.

-Она проживала в Новокузнецке. У пациентки развилась тяжелая степень пневмонии, - рассказали подробности в штабе.

Число людей на изоляции снижается

На самоизоляции, в обсерваторах и стационарах находятся 7357 человек, которые контактировали с заболевшими или сами вернулись из других регионов или стран.

Новая территория на карте коронавируса в Кузбассе

8 мая впервые случай заражения коронавирусом был выявлен в Крапивинском районе.

В администрации Крапивинского района рассказали подробности.

«Заражение произошло не в Кузбассе. Заболевшая госпитализирована и сейчас получает лечение в инфекционной больнице города Кемерово. Проводится комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. Уже выявлен первый круг контактных лиц, все они находятся на карантине», - говорится в официальном Instagram Крапивинского района.

Кто болеет чаще

Согласно составленной статистике, больше всего заболевших в возрасте от 46 до 60 лет - 63 человека; в возрасте старше 60 - 58 заболевших, в возрасте от 31 года до 45 лет - 51 человек. Также заболели 18 человек в возрасте от 18 до 30 лет и 24 ребенка в возрасте от 1 года до 17 лет. Заболевших среди детей младше года нет.

Нарушители режима по-прежнему есть

Специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки установили, что в Прокопьевске местный предприниматель продавал непродовольственные товары, не имеющие отношения к жизненно необходимым - кожгалантерею, парфюмерию, канцелярские товары. Кроме этого, было зафиксировано отсутствие журнала проведения дезинфекционных мероприятий, уборочный инвентарь не был промаркирован, отсутствовало дезинфицирующее средство, обладающее вирулицидным действием.

Суд признал предпринимателя виновным и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 13 суток.

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